Velvetgossip.it - Chiara Ferragni si difende: Sono al 100% innocente e voglio far emergere la verità su Fedez

Leggi su Velvetgossip.it

In un periodo caratterizzato da forti tensioni e polemiche,si è ritrovata al centro dell’attenzione mediatica per una serie di eventi che hanno segnato la sua vita privata e professionale. L’influencer e imprenditrice, che ha costruito un impero basato sulla sua immagine e sulla sua capacità di influenzare le tendenze, ha recentemente partecipato al programma “Pomeriggio Cinque”, dove ha affrontato questioni delicate riguardanti il suo rinvio a giudizio e le voci di tradimento che coinvolgono il suo ex marito,.un anno difficile perDurante l’intervista con l’inviato del programma, Michel Dessì,ha condiviso una riflessione sul suo anno difficile. “Questo anno è stato un po’ devastante in tutto”, ha dito, evidenziando le sfide affrontate.