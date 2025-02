Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, è “giallo” sulla foto in montagna: mette una storia ma la cancella subito dopo

Che cosa c’è di meglio di una boccata d’aria fresca ad alta quota per ossigenare la mentelo scossone causato dalle rivelazioni di Fabrizio Corona?si è concessa un weekend a St. Moritz insieme alla sua nuova dolce metà,, come confermato anche da unaInstagram che testimoniava la presenza di lui. Nello specifico, si intravedeva una libreria e unadella famiglia: segno inequivocabile che i due erano nella sua casa. Poco, però, laè scomparsa. Una mossa che ha spinto molti a insinuare che sia stata la famiglia di lui – che già non sarebbe al settimo cielo per la loro– a chiedere di rimuoverla.Speculazioni che troverebbero un riscontro nelle dizioni di Gabriele Parpiglia, che al programma “100×100 Parpiglia” ha spiegato: “è accanto a lei, hanno trascorso il weekend insieme.