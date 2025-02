Nerdpool.it - Chi vincerà l’Oscar come miglior film del 2025? – Parliamo di Wicked

La notte degli Oscar si sta avvicinando, e i candidati a vincere i premi più prestigiosi del mondo del cinema sono tutti interessanti, alcuni discussi e altri meno, ma tutti meritevoli di un approfondimento. Quest’ultimo anno i talenti hanno proliferato e moltissimi artisti hanno dato il meglio di sé, rendendo difficile lanciare scommesse o schierarsi totalmente in favore di un solo cavallo.Per questo, mi sembra doveroso approfondire il discorso di almeno quelli che sono icandidati al premio più ambito:al.In questo articolo parleremo di.Di cosa parla?Adattamento del celeberrimo musical di Broadway,ha conquistato anche i cuori di chi a teatro non ci è mai stato. Ariana Grande, che da sempre avrebbe voluto una parte in quest’opera, è affascinante e divertentissima mentre accompagna Cynthia Erivo, che scopriamo essere un’attrice molto convincente e una cantante talentuosissima.