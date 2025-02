Dilei.it - Chi veste Geppi Cucciari a Sanremo 2025

Possiamo dirlo: siamo davvero agli sgoccioli, il conto alla rovescia a dividerci dall’attesissimo Festival dista definitivamente per esaurirsi e pare che sia già tutto pronto.I nomi dei Big in gara sono ormai ben scolpiti nella memoria, con le tradizionali previsioni annesse in merito a quale sarà il loro destino, i testi delle canzoni sono stati finalmente rilasciati soddisfacendo la dilagante curiosità generale e i nomi dei co-conduttori a spalleggiare Carlo Conti non sono più un mistero da un bel pezzo. Ciò che ancora ci è sconosciuto è come tutti loro e gli artisti ci sorprenderanno sfoderando tutto il loro fascino in mise mozzafiato. Quella che si prevede è una vera competizione parallela, giocata a letali colpi di stile. E, se a darcene un piccolo assaggio erano stati proprio i co-conduttori durante il servizio fotografico ufficiale, una notizia trapelata nelle ultime ore ce lo ha confermato: ebbene sì, abbiamo scoperto chi vestiràe siamo prontissimi a svelarvelo.