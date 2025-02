Ilfattoquotidiano.it - Chi si straccia le vesti per i dazi di Trump non ricorda l’austerità dell’Unione europea

di Savino BalzanoChi può essere più contraddittorio di un europeista che sileper la guerra economica che gli Stati Uniti distarebbero per dichiararci? Domanda retorica, perché la risposta è sotto gli occhi di tutti: nessuno. Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di come la narrazionepacificatrice sia un castello di carte costruito su menzogne e convenienze di parte.Perdonatemi, ma secondo voi la moneta unica, il loro amato euro, a cosa serviva se non a mettere fuori gioco alcuni paesi nella ferocissima guerra commerciale tra Stati membri? Impedire all’Italia, ad esempio, di svalutare per essere più competitiva nel mercato internazionale non equivale – anzi, è persino peggio – all’imposizione di? Se la politica monetaria di un paese viene neutralizzata, allora quello stesso paese viene costretto a giocare con una palla al piede mentre altri ne approfittano per correre liberi.