Chi saranno i nuovi Avengers nel MCU? La squadra perfetta per Avengers | Doomsday e Secret Wars

Dopo anni di attesa, il Marvel Cinematic Universe si prepara a un nuovo capitolo epico con. Tuttavia, c’è ancora una grande domanda senza risposta: chi farà parte della nuova formazione degli?Negli ultimi anni, ilha introdotto tantissimieroi, ma il team ufficiale deglinon è mai stato ricostituito dopo gli eventi di: Endgame. Con il ritorno di Robert Downey Jr. e dei fratelli Russo annunciato al San Diego Comic-Con 2024, la hype è alle stelle, ma resta da capire chigli eroi chiamati a salvare il Multiverso.Ecco laideale per affrontare il caos di.1. Captain America – Sam Wilson è pronto a guidare gliSteve Rogers ha passato il testimone a Sam Wilson, e Captain America: Brave New World lo consacrerà definitivamente come il nuovo leader degli