Spazionapoli.it - “Chi insulta il presidente del Napoli si deve vergognare”, Chiariello non le manda a dire

calcio ultimissime – Il noto giornalista Umbertoha rilasciato alcune parole che hanno davvero spiazzato tutti.Dopo aver pareggiato 1-1 domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri, ilè atteso da un altro match importante. Domenica prossima, infatti, il team partenopeo ospiterà al Maradona l’Udinese.Gli azzurri, di fatto, devono assolutamente vincere per cercare di mantenere la vetta della classifica. Tuttavia, in attesa della sfida contro l’Udinese, in casabisogna segnalare la lunga conferenza stampa di questa mattina di Giovanni Manna sulla sessione invernale di calciomercato appena terminata. Proprio sulle parole delttore sportivo partenopeo bisogna segnalare un commento che ha spiazzato tutti.Umbertodifende la conferenza stampa di MannaUmberto, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:“La conferenza stampa di Manna, non è stata un autogol.