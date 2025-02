Chi gioca? Ultimo su Kendrick Lamar Sza e Taylor Swift

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-05 18:50:00 Ecco quanto riportato poco fa:Una delle esibizioni musicali più osservate dell’anno sta per aver avuto luogo durante l’intervallo del Super Bowl LIX a New Orleans.Quasi 119 milioni di persone hanno visto la cantante Rihanna dare la consegna più vista fino ad oggi allo spettacolo nel 2023 e gli strateghi musicali dell’evento, Roc Nation, speraranno in un altro esplosione nel 2025.Usher e Alicia Keys hanno guidato la formazione musicale l’anno scorso, quando i capi di Kansas City hanno battuto i San Francisco 49ers in Nevada.Mentre i capi difendono il loro titolo contro le Philadelphia Eagles, 101Greatgoals.com ha tutti i dettagli nello spettacolo a metà tempo del Super Bowl.Show a metà tempo: interpreti del Super Bowl, vincitore del Grammy Award,, questa volta, questa volta sarà il protagonista dello spettacolo sostenuto dalla musica Apple nella sua seconda apparizione del Super Bowl.