Chi era Lorenzo Rovagnati morto in un incidente in elicottero

Nel tardo pomeriggio del 5 febbraio unè precipitato a Castelguelfo, nel Comune di Noceto, in provincia di Parma. Nell’sono morte tre persone e tra loro c’era anche, erede della famiglia, proprietaria della storica azienda di salumi.Chi eraaveva 45 anni ed era uno dei due figli (l’altro è Ferruccio) di Paolo, fondatore della storica azienda di salumi. Da anni era alla guida dellae ricopriva il ruolo di amministratore delegato nell’azienda di famiglia. Nel 2019 ha celebrato il matrimonio con Federica Sironi nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso di Macherio. Una cerimonia, la loro, ripresa anche dai media per l’abito principesco di lei e un allestimento scenografico in ogni aspetto.