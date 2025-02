Cultweb.it - Chi era Karim al-Husseini, Aga Khan IV e cosa vuol dire questo titolo?

Leggi su Cultweb.it

al-, noto come AgaIV, è scomparso ieri, 4 febbraio, a Lisbona, all’età di 88 anni. Leader spirituale dei musulmani ismailiti Nizariti e grande filantropo, ha dedicato la sua vita a migliorare le condizioni di vita nei paesi in via di sviluppo attraverso l’AgaDevelopment Network. Discendentetto del profeta Maometto, ha ereditato ildi Aganel 1957, diventando il 49° imam della sua comunità. Oltre al suo impegno religioso e umanitario, era anche un uomo d’affari di successo e una figura di spicco nel mondo dell’ippica. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per milioni di fedeli. Ildi Aganasce nel 1817, quando Hasan Ali Shah, 46° imam dei musulmani ismailiti Nizariti, ricevettericonoscimento dal re persiano Fath-Ali Shah Qajar.