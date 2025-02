Lettera43.it - Chi è stato il primo astronauta italiano a essere andato nello spazio

Franco Malerba, nato a Busalla il 10 ottobre 1946, èilad andare. Laureato in ingegneria elettronica e in fisica presso l’Università di Genova, il 31 luglio 1992, ha preso parte alla missione STS-46 a bordo dello space shuttle Atlantis, segnando un momento storico per l’Italia.IlL’equipaggio dell’Atlantis (Getty).Selezionato dall’Agenzia Spaziale Italiana nel 1991, Malerba ha svolto un ruolo cruciale nella missione, che prevedeva il lancio di due importanti progetti scientifici. Tra questi, il Tethered Satellite System, conosciuto anche come “satellite al guinzaglio”, un esperimento italo-americano sviluppato congiuntamente da Nasa e Asi. Nonostante alcuni problemi tecnici abbiano impedito il pieno successo del Tss durante questa missione, il sistema fu successivamente riproposto nel 1996 nella missione STS-75, con la partecipazione di un altro, Umberto Guidoni.