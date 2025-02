Metropolitanmagazine.it - Chi è Pam Bondi, nuova procuratrice generale degli Stati Uniti, alleata di Trump e alla guida del Dipartimento di Giustizia

Il Senato ha confermato martedì sera Pam, come procuratore, scegliendo un’di lunga data di Donalddi undi, già scosso dai licenziamenti di dipendenti di vecchia data considerati sleali nei confronti del presidente. Il voto è stato quasi interamente basato sulle linee di partito, con solo il senatore John Fetterman, un democratico della Pennsylvania, che si è unito a tutti i repubblicani per approvare la sua conferma con 54-46., exdella Florida e lobbista aziendale, dovrebbe supervisionare una radicale riorganizzazione del. Entra con l’FBI, che supervisionerà, in subbuglio per l’esameagenti coinvolti nelle indagini relative al presidente, che ha chiarito il suo desiderio di vendicarsi dei suoi presunti avversari.