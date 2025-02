Chi è Gabriele Minì, il pilota selezionato da Nissan per i rookie test di Formula E

Leggi su Sportface.it

InE tornano lefree practice, una sessione dedicata a piloti che non hanno mai preso parte al campionato elettrico. L’organizzazione ha riproposto il format dopo il grande successo ottenuto dalla sessione riservata alle pilote. Il nuovoandrà in scena nel weekend dell’E-Prix di Jeddah, in programma la prossima settimana. Tra le fila dei talenti selezionati, spicca la bandiera italiana, rappresentata da. Il palermitano classe 2005 è stato scelto daper l’occasione, dopo aver partecipato aidi Berlino la scorsa stagione. Nel corso dell’esperienza in Germania,– membro dell’Academy Alpine – aveva raggiunto la top ten nel corso di entrambe le sessioni svolte., vicecampione di3 nel 2024 alle spalle solo di Leonardo Fornaroli, ha debuttato in2 nelle ultime battute della corsa stagione.