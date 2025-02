Ilfattoquotidiano.it - Chi è Alvise Rigo, il nuovo amore di Michelle Hunziker: modello ed ex rugbista, “si sono conosciuti alla festa di Armani”

È sbocciato unsulle nevi dell’Engadina?, 48 anni, è stata paparazzata in compagnia di, 32 anni, exe attore, durante un evento mondano organizzato da Giorgioa Sankt Moritz. Le foto, pubblicate dal settimanale “Chi“, mostrano i due ridere e chiacchierare con grande sintonia, tanto da far pensare a un’intesa speciale.“È stata intesa al primo sguardo.stati sempre insieme”, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che correda il servizio fotografico con dettagli che sembrano confermare la nascita di una nuova frequentazione. “Basta vederli insieme per capire checompatibili. Una complicità e una naturalezza evidenti. Prima di partire per la Svizzera non si conoscevano, dopo poche ore si muovevano come una coppia rodata”.