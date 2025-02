Linkiesta.it - Che fine fanno i panettoni che non mangiamo?

Lo spreco alimentare continua ad affermarsi come una delle problematiche più urgenti su cui intervenire, sia come problema sociale (mentre una parte del mondo spreca, ce n’è un’altra che muore di fame) che come risposta contro il cambiamento climatico (lo spreco di cibo conta emissioni di CO2 molto simili a quelle di Paesi come la Cina e gli Stati Uniti). I dati del Rapporto Waste Watcher 2025, che sono stati presentati proprio in occasione del 5 febbraio, dodicesima giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, parlano di un aumento generale dello spreco alimentare in Italia, che durante il Covid aveva visto una frenata: secondo gli ultimi dati invece gli italiani sprecano ogni giorno 88,2 grammi di cibo (617,9 grammi settimanali), per un costo di circa 139,71 euro pro capite ogni anno.