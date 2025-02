Ilnapolista.it - Che brutta fine la Liga, ormai persino nella Championship inglese spendono di più al mercato (Telegraph)

Al Luton Town e allo Sheffield United,, a gennaio hanno speso più di 10 milioni di euro. Il Como, 15esimo in Serie A, 48 milioni di euro per sette giocatori. Il Lipsia 55,5 milioni spesi per tre giocatori.i principali club spagnoli hanno chiuso con un surplus commerciale di 20 milioni di euro. L’affare più oneroso è stato l’acquisto di Cucho Hernández per 13 milioni di euro da parte del Real Betis. Non ci sono state commissioni pagate dal Real Madrid o dal Barcellona. “Al giorno d’oggi i paragoni con il potere di spesa della Premier League, o addirittura quello della Saudi Pro League – scrive il– sono inutili per la. Stanno solo cercando di restare a galla.Il Real Madrid paga i suoi giocatori due volte l’anno in due tranche semestrali, alladi dicembre e all’inizio di luglio, il che significa che arrivano allastra di gennaio con pochi soldi in mano, spiega il giornale