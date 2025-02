Liberoquotidiano.it - "Che auto guida Sinner a Montecarlo": occhio, montano un altro caso | Video

Sempre a suo agio, che si tratti di avere in mano una racchetta o un volante. Janniksi prepara senza fretta al torneo di Doha, dopo aver conquistato il suo secondo Australian Open di fila e aver scelto di riposare, saltando l'open di Rotterdam. È nella sua comfort zone, a, e lo si vede, anche per ragioni di sponsor, serenamente alladella sua Audi RS6 ABT sulle strade del Principato, proprio lì dove ogni anno si gareggia anche in Formula 1. Il campione di Sesto Pusteria si destreggia su una Legacy Edition, che può vantare solo 200 esemplari nel mondo ed è, perciò, un vero e proprio oggetto da collezione.le prova tutte, perché nel traffico di lusso monegasco lo si è visto anche su unmodello, cioè l'Audi RS 6S, la station wagon della casamobilistica di Ingolstadt.