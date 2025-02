Cesvi 40 anni di progetti | dai Balcani alle guerre in Ucraina e Gaza

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 feb. (askanews) – Quattro decenni di impegno,e missioni per portare cibo, cure mediche, protezione, educazione e assistenza umanitaria nei contesti più critici del pianeta. La storica organizzazione umanitaria, nata a Bergamo nel 1985, celebra il suo 40esimoversario, anche attraverso un libro ’40 – I nostridi solidarietà’ (edito da Guerini e associati), scritto da uno dei fondatori, Maurizio Carrara, attualmente presidente onorario. Un’occasione per raccontare l’impatto di un’organizzazione che, dalla metà degliOttanta a oggi, partendo da Bergamo, ha lasciato il segno in decine di Paesi, oltre 30 nel corso della sua storia, migliorando la vita di milioni di persone. In 40di attività,ha affrontato emergenze, conflitti e disastri naturali in tutto il mondo: dalla carestia in Corea del Nord agli interventi neidurante lecivili, dalla lotta all’AIDS in Zimbabwe alla ricostruzione post-tsunami in Asia, arrivando ai più recenti interventi in Italia in occasione della pandemia da Covid-19 e alla rispostadrammatiche catastrofi climatiche croniche o improvvise, come la siccità del Corno d’Africa o le alluvioni in Pakistan, e infine ine nella Striscia dia causa dei recenti conflitti.