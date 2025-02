Sport.quotidiano.net - Centro sportivo gaiofana. "I lavori procedono a passo spedito»

Le opere esterne sono in corso, è stato nominato l’appaltatore per le opere edili, elettriche e meccaniche, il primo stato di avanzamentoè stato completato e il fondo dei campi da gioco è in attesa della relazione tecnica della Lnd. La Responsible fa il punto suialdell’ex area Ghigi iniziati lo scorso mese di dicembre e che si dovranno concludere entro la fine dell’anno, o al massimo entro i primi tre mesi del 2026. "Siamo consapevoli – scrivono dalla società del presidente Stefano Petracca e di Stefania Di Salvo – delle aspettative e dell’importanza di questa infrastruttura per il futuro della salute e dello sport a Rimini. Fin dall’avvio ufficiale del cantiere, avvenuto il 19 dicembre scorso, stiamo lavorando con il massimo impegno per garantire il rispetto del cronoprogramma e degli standard qualitativi previsti.