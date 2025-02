Latuafonte.com - Cella 211 (2025) come finisce: spiegazione finale e stagione 2

Dal 5 febbraio 2024, è disponibile su Netflix211. Si tratta di una serie TV con protagonisti Ernesto Meléndez e Diego Calva, composta al momento da una sola. La trama si basa sul romanzo Francisco Pérez Gandul e segue una rivolta carceraria nella prigione di Ciudad Juárez, una città di confine messicana, avvenuta il 31 dicembre 2022. Durante i disordini, un avvocato finge di essere un detenuto per sopravvivere. Nel caos, escono fuori i suoi lati oscuri.211: trama completa primaLeggi anche: Babygirl: Netflix, Prime, Apple o Disney+? Dove vedere il film in streamingLeggi anche: A Lonely Place to Die: trama completa,spiegatoLa trama della serie TV211 su Netflix vede la prigione di Ciudad Juarez, nel confine messicano, la base di transazioni illegali tra il Cartello della Divisione – guidato da una persona identificata con il numero 25 – il direttore Gandara, il governatore di Chihuahua e Ramirez.