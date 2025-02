Lanazione.it - C’è posto per due giovani. Domande entro il 18

C’è tempo fino al 18 febbraio per presentare la domanda di candidatura al Servizio Civile che offre aidi età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti l’opportunità di intraprendere un percorso formativo specifico nel Comune di Spello. L’iniziativa permette di acquisire esperienze qualificanti e competenze utili per il futuro professionale, attraverso due progetti. Il primo progetto, dal titolo Prevenire e sensibilizzare: volontari per la sicurezza dei cittadini del cItalia, riguarda l’area della Protezione Civile. Obiettivo: “Rendere gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. L’iniziativa mira a garantire un intervento efficace in situazioni di emergenza e a promuovere azioni preventive rispetto ai rischi, investendo sulla gestione del territorio e sensibilizzando i cittadini sui comportamenti adeguati da adottare in caso di emergenza.