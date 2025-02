Lanazione.it - C’è posto per 25 under 30. Assistenza, sociale, anziani

Il Cesvol mette a disposizione a Terni 25 posti per operatori del servizio civile con 4 progetti di intervento. Le attività previste riguardano l’, il, la salute, i bambini e ragazzi e gli. Nel progetto “L’orizzonte dei diritti” ci sono tre posti nella sede del Cesvol di via Montefiorino, 12 c, a Terni, e due nella sede di Utilità Manifesta. Nel progetto “Sale&pepe”, che coinvolge i Centro sociali Ancescao, ci sono sei posti nella struttura comprensoriale Ancescao Umbria sud (al Centro Cesure, al CentroTacito e alla ReteGiglielmi) due posti al CentroFerriera e due al CentroculturaleNarni Scalo. Nel progetto “Welcare” saranno impiegati sei operatori del servizio civile all’Opera Pia Pubblicadi Terni. Quattro i posti all’Associazione Genitori di Terni nell’ambito del progetto “Hikikomori.