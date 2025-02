Justcalcio.com - CdS – tutti i paesi e le regole per gli svincolati

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-04 16:27:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere:Mercato stop in Italia, il gong è suonato. Per le uscite però c’è ancora tempo. Già, perché se il calciomercato in entrata si è concluso il 3 febbraio a mezzanotte, quello delle cessioni rimane aperto in queid’Europa e del mondo dove ancora il termine ultimo non è arrivato. Si può ancora cedere in Turchia o Emirati Arabi Uniti (chiusura 11 febbraio), Cina (18), Uruguay (25), Brasile (28), Stati Uniti e Canada (23 aprile). Il calciomercato degliC’è tempo fino a domenica 23 febbraio invece per il mercato degli: è possibile ingaggiare giocatori con il contratto scaduto o risolto consensualmente prima della chiusura del mercato invernale. Idem per i calciatori che abbiano ottenuto lo svincolo per decisione degli organi di giustizia (per esempio per messa in mora del club).