Justcalcio.com - CdS – “Mi ispiro a Van Dijk e sogno la Champions League”

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-05 17:10:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport:ROMA – “Provstgaard è idoneo al nostro progetto. Lo seguivamo già da un po’ e il tempo dirà se abbiamo indovinato l’elemento o meno”. Queste le parole con cui il direttore sportivo Angelo Fabiani ha ‘presentato’ ai tifosi il 21enne difensore danese che la Lazio ha acquistato dal Vejle per 5 milioni di euro nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato.Lazio, le prime parole di Provstgaard“Sto vivendo un– dice ai canali ufficiali del club biancoceleste il difensore della Danimarca U21, nato il 4 giufgno del 2003 –. È la prima volta a Roma, è meraviglioso essere qui e restarci. Giocare per la Lazio è unche si realizza, non vedo l’ora di iniziare a creare ricordi con questo club.