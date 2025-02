Cdp colloca bond per 125 miliardi | ordini per oltre 56 miliardi

Ilfogliettone.it - Cdp colloca bond per 1,25 miliardi: ordini per oltre 5,6 miliardi

Leggi su Ilfogliettone.it

Cassa depositi e prestiti (Cdp)con successo un`emissione obbligazionaria dal valore nominale di 1,25di euro, la più grande operazione in euro di Cdp destinata agli investitori istituzionali. L`obbligazione ha una durata di 7 anni, con scadenza a febbraio 2032, e prevede una cedola annuale fissa del 3,375%.L`emissione ha riscontrato un significativo interesse sul mercato, conda più di 160 investitori superiori a 5,6di euro, pari a4 volte l`offerta: la domanda più alta mai registrata da Cdp nel segmento degli investitori istituzionali in euro. Il risultato, sottolinea la nota, rappresenta un`ulteriore conferma della fiducia nella solidità dell`istituzione, del suo ruolo primario come emittente e del suo posizionamento strategico sui mercati finanziari.