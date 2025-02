Liberoquotidiano.it - "Catastrofe di ministro, ha sofferto per 40 anni". Travaglio tocca il fondo: volano insulti contro Nordio

"Se non stessimo parlando di un torturatore liberato, sembrerebbe una gag comica". Marcocommenta così quanto andato in scena alla Camera e al Senato durante l'informativa die Piantedosi sul caso Almasri. Ospite di Lilli Gruber nella puntata di mercoledì 5 febbraio di Otto e Mezzo, il direttore del Fatto Quotidiano legge quanto riferito in Aula: "Mancano solo le cavallette, poi questi sono meglio di John Belushi". Ma Brunella Bolloli non ci sta. Per la firma di Libero, "l'impressione è che l'opposizione non abbia neanche ascoltato. Sono andati lì con un discorso preconfezionato, scritto. Il governo ha deciso di non mettere il segreto di Stato, spiegando quanto accaduto". E ancora: "Nessuno nega sia un torturatore, ma perché in questi mesi non è stato fatto nulla? Ovviamente l'opposizione fa il suo dovere ma l'idea è che vogliano mettere in croce la Meloni che non c'era".