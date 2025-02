Dayitalianews.com - Catania, scoperta casa di spaccio a San Cristoforo, arrestato 25enne

La Polizia di Stato hain flagranza un catanese di 25 anni trovato in possesso di crack e cocaina, nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata a contrastare il fenomeno dellodi droga in città.L’operazione degli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile ha permesso di scoprire unadinel cuore del quartiere San, protetta da porte blindate e da un complesso sistema di video-sorveglianza.Pur avendo adottato dispositivi e tecnologie sofisticate per rendere difficili o aggirare i controlli delle forze dell’ordine, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a fare irruzione nell’abitazione, cogliendo di sorpresa ilmentre si occupava della gestione della “di”.Durante la perquisizione del locale, sono stati trovati 10 grammi di crack e 2 grammi di cocaina, prontamente sequestrati, nonché diverso materiale per il confezionamento della droga in dosi e la somma di 1145 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di