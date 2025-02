Sport.quotidiano.net - Castro riscrive la storia. Delirio Santi: cancellata l’Atalanta. Bologna, è una Coppa da impazzire

dall’inviato Gianmarco Marchini In tasca ilha le chiavi dellae ormai apre la porta ogni volta che vuole. Lo ha rifatto ancora. Dopo un’incredibile qualificazione in Champions la scorsa stagione, ieri sera a Bergamo, i rossoblù hanno conquistato una semifinale diItalia che mancava dal 1999. Ventisei anni per rimettere la testa così avanti. La testa è quella diago, che entra nel finale e spacca la partita con la forza che hanno solo i predestinati. E’ il minuto ottanta quello consegnato agli storici: Lykogiannis pennella una punizione da una trentina di metri su cui irrompe. Più in alto di tutti: un gol che è un urlo pazzesco. E’ la voce fortissima di questotornato a far tremare il mondo, dopo un’estate, la scorsa, che doveva riportare tutti con i piedi per terra.