Castro il 'vice Lautaro Martinez'. Inter è certa del suo valore!

Santiagosta vivendo la stagione della definitiva maturazione al Bologna di Vincenzo Italiano: l’lo studia con attenzione, vedendo in lui l’ideale viceMartinez.IL PUNTO – Santiago, obiettivo di mercato dell’, è uno degli attaccanti piùessanti di questa stagione di Serie A. Il calciatore argentino, sotto la guida di Vincenzo Italiano, si sta consacrando come un leader del reparto offensivo del Bologna, dimostrando di essere in grado di assumere con personalità la guida del nucleo offensivo del club rossoblù. Ciò si inserisce nel quadro di una rinnovata efficacia in zona gol, con 15 G+A messi a segno nella prima parte di stagione con la squadra emiliana.comeMartinez? L’ha una convinzioneDOTI IMPORTANTI – Dispicca la personalità con cui affronta ogni partita da lui disputata, a prescindere dal livello dell’avversario che si trova di fronte.