Calciomercato.it - Castro è il nuovo Lautaro: rivoluzione Inter e anticipo sulla Juve | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

I nerazzurri cambieranno pelle nel reparto offensivo dietro la coppia titolare: il gioiello del Bologna è in cima ai desideri della dirigenza campione d’ItaliaIl Bologna conquista una storica qualificazione alla semifinali di Coppa Italia, espugnando il ‘Gewiss’ Stadium’ grazie al sigillo del solito Santiago.Santiago(LaPresse) – Calciomercato.itLa mossa vincente di Italiano nella ripresa: l’ingresso in campo del ‘Torito’ che trasforma in oro il cross di Lykogiannis, bucando Rui Patricio con un perentorio colpo di testa. Atalanta al tappeto e Bologna in semifinale dopo 26 anni, conuomo copertina e che si emoziona a fine partita dedicando il gol alla famiglia. Il giovane argentino è l’uomo in più quest’anno del felsinei di Italiano e grazie anche al lavoro del tecnico siciliano ha compiuto il salto di qualità.