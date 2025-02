Ilrestodelcarlino.it - Castello Estense e Ferrara in onda sulla tv giapponese

, 5 febbraio 2025 - L’emittente pubblicaNhk (Japan Broadcasting Corporation) è stata in città per girare un documentariorinascimentale e la famiglia d’Este. Fta nel 1950 la tvpubblica trasmette in tutto il Giappone ed è l’equivalente della Rai in Italia. Le riprese faranno parte del viaggio a puntate attraverso gli incantevoli e antichi castelli d’Europa. Città d’avanguardia nel Rinascimento Le riprese si sono svolte nei giorni scorsi all’interno dele in altri palazzi rappresentativi della città rinascimentale, presentando al pubblicocome la città d’avanguardia nel Rinascimento. A condurre la puntata sarà il professor Yoshihiro Senda, dell’Università di Nara, una delle massime autorità in materia di archeologia dei castelli in Giappone.