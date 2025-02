Ilfattoquotidiano.it - Caso Caputi, Mantovano al Copasir attacca Lo Voi: “Ha commesso un reato gravissimo, c’è obbligo di denuncia”

Un altro attacco frontale a Francesco Lo Voi, il procuratore di Roma già nel mirino del centrodestra per aver iscritto nel registro degli indagati la premier Giorgia Meloni e altri membri di governo per ilAlmasri. A quanto riferiscono Repubblica e Corriere, nella sua audizione segreta di martedì di fronte al(il Comitato parlamentare di vigilanza sui servizi segreti) il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredoha accusato il magistrato di averundepositando un’informativa riservata ricevuta dall’Aisi, l’agenzia di intelligence per l’interno, agli atti di un’indagine a carico di due giornalisti, di fatto rendendola pubblica. E ha sottolineato come sia dovere di ogni pubblico ufficialere le notizie di, sottintendendo quindi che nei confronti di Lo Voi potrebbe essere presentato un esposto alla Procura di Perugia, competente sulle indagini a carico dei magistrati in servizio nella Capitale.