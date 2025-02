Lapresse.it - Caso Almasri, Schlein: “Meloni presidente del Coniglio, non del Consiglio”

Leggi su Lapresse.it

Ellyattacca la premierdicendo che ci sarebbe dovuta essere lei in Aula a parlare die che non deve “parlare ai suoi follower” ma spiegare “all’Italia” perché il nostro Paese ha perso credibilità perché ha scelto di “liberare e riaccompagnare a casa un torturatore libico“. La leader del Pd ha attaccato ladelpoiché all’informativa alla Camera sulsi sono presentati i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, ma non la premier.ha aggiunto che“ha un atteggiamento dadel” che “scappa e scappa”.ha poi spiegato che c’è contraddizione nel racconto di Nordio poiché prima dice che non poteva leggere le carte perché lunghe e in inglese, ma poi ha dichiarato di aver “addirittura” rilevato alcune contraddizioni.