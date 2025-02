Quotidiano.net - Caso Almasri, oggi l’informativa. Ministri in aula, Meloni non va. Braccio di ferro sulla diretta tv

Latv ci sarà anche se per conquistarla l’opposizione ha dovuto combattere centimetro per centimetro. La premier invece no: lei non ci sarà e su quel fronte le insistenze della minoranza hanno sbattuto contro un muro. Giorgia non ha alcuna intenzione di legare la propria immagine a una vicenda dalla quale, per quanti sforzi di equilibrismo si possano fare, è impossibile uscire a testa alta. All’ora di pranzo nella conferenza dei capigruppo alla Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ufficializza quello che era già noto a tutti: a riferirescarcerazione e il rimpatrio accelerato del libico, inseguito dal mandato di cattura internazionale, sarannoalle 12.15 iCarlo Nordio e Matteo Piantedosi. Quellimente coinvolti, che avrebbero dovuto dire la loro giovedì scorso: "Inverranno duemolto importanti, in grado di dare risposte adeguate – spiega Ciriani – Il governo non scappa dal Parlamento, non c’è nessuna volontà dilatoria.