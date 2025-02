Iltempo.it - Caso Almasri, Nordio e Piantedosi in Parlamento: la linea del governo

Alla ripresa dei lavori parlamentari, iltorna prepotentemente sotto i riflettori. I ministri dell'Interno Matteoe della Giustizia Carloa riferire mercoledì 5 febbraio, prima alla Camera poi in Senato, sulla vicenda del comandante libico accusato di crimini contro l'umanità e rilasciato dalle autorità italiane. Cambia pertanto la programmazione di questo pomeriggio di Rai2 e Rai3 che daranno spazio alle dirette a cura di raidelle informative. I due ministri saranno a Montecitorio alle 12:30 e a palazzo Madama alle 15:30. La diretta tv dell' informativa alla Camera verrà garantita dalle 12:23 alle 14 da Rai3 (non andranno in onda 'Tg3 Fuori TG' e i programmi 'Quante Storie' e 'Passato e Presente') mentre dalle 14 alle 14:40 la diretta proseguirà su Rai2 (slitta alle 14:40 il programma di Milo Infante 'Ore 14').