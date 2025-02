Thesocialpost.it - Caso Almasri, Nordio e Piantedosi in Aula: cresce la tensione tra governo e magistratura

Le risposte e le spiegazioni fornite fino a questo momento dale dalla maggioranza riguardo alla liberazione del generale libico OsamaNajeem, ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità, hanno sempre coinvolto i magistrati. In particolare, si è fatto riferimento a quelli dell’Aia, per il modo in cui hanno inoltrato gli atti alle autorità italiane, e a quelli della Corte d’appello di Roma, che hanno rilasciato il generale appena quarantotto ore dopo il suo arresto da parte della Digos di Torino. Purtroppo, poco è stato detto — dalla premier e dal diretto interessato — sul ruolo del ministro della Giustizia Carloe sulle sue comunicazioni con gli stessi magistrati, prima della liberazione di. Allo stesso modo, non è stata fornita chiarezza nella risposta inviata da Roma alla richiesta di spiegazioni proveniente dall’Aia.