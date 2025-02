Agi.it - Caso Almasri. Nordio: "Criticità nel mandato della Cpi, deluso da parte dei magistrati, avanti con le riforme"

AGI - Nell'AulaCamera l'informativa suldei ministri Matteo Piantedosi e Carlo. Poi al Senato. Sulla vicenda '' entrambi ribadiranno concetti già ripetuti: l'esecutivo si è sempre mosso nell'interesse del Paese per difendere la sicurezza nazionale. Interviene per primo il Guardasigilli, seguito dal titolare del Viminale. Al termine sono previsti gli interventi dei rappresentanti dei gruppi, uno per gruppo. "La comunicazionequestura di Torino è arrivata al ministero ad arresto già effettuato", ha detto, spiegando che "nell'attoCpi ci sono una serie di". Piantedosi, espulso perché pericoloso "Come ho già detto al Senato durante il question time del 23 gennaio, l'espulsione diè da inquadrare (per il profilo di pericolosità che presentava il soggetto in questione) nelle esigenze di salvaguardiasicurezza dello Stato etutela dell'ordine pubblico, che il governo pone sempre al centrosua azione, unitamente alla difesa dell'interesse nazionale che è ciò a cui lo Stato deve sempre attenersi nell'obiettivo di evitare, in ogni modo, un danno al Paese e ai suoi cittadini", ha affermato il ministro dell'Interno.