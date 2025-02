Lapresse.it - Caso Almasri, Nordio alla Camera: “Tenerezza per la sottolineatura del pm, so di essere indagato”

Leggi su Lapresse.it

Carloper riferire sulracconta il momento in cui ha ricevuto dai magistrati l’informativa che comunicava allo stesso ministro della Giustizia diper la vicenda del capo della polizia giudiziaria libica arrestato, rilasciato e rimpatriato in Libia.“La qualità dinell’informazione di garanzia è sottolineata in grassetto: devo dire che l’ho vista con una certaquestache io sarei persona indagata, perché un pm, avendolo fatto per 40 anni, sa benissimo che se è iscritto nel registro del 335 è persona indagata, non è che è iscritto all’associazione bocciofili”, ha dichiarato ironicamente il Guardasigilli.