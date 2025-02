Lettera43.it - Caso Almasri, Nordio alla Camera: «Pasticcio della Cpi, non sono un passacarte»

Leggi su Lettera43.it

Quasi al completo i banchi del governo per l’informativa di Carloe Matteo Piantedosisul. Assenti eccellenti la premier Giorgia Meloni e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il primo a prendere parola è il ministroGiustizia che ha ricostruito le fasi del mandato di arresto internazionale emesso dCorte Penale Internazionale nei confronti del generale libico accusato di crimini contro l’umanità. «Il 18 gennaio la Cpi ha emesso un mandato d’arresto che ci è pervenuto solo il 22 gennaio, in lingua inglese, senza traduzione e con gravi incongruenze nella documentazione», ha spiegato. Ha inoltre evidenziato come «la datazione dei presunti crimini oscillava tra il 2011 e il 2015, un dettaglio che non è di poco conto».: «L’Interpol non ha inviato la richiesta di estradizione»Secondo il ministro, la Cpi avrebbe successivamente corretto il mandato, riconoscendo errori procedurali.