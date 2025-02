Tpi.it - Caso Almasri, l’informativa dei ministri Piantedosi e Nordio | DIRETTA

in Parlamento deiOggi, mercoledì 5 febbraio, il ministro degli Interni Matteoe il ministro della Giustizia Carloriferiscono in Parlamento suldel generale libico Najeem OsamaHabish, arrestato il 19 gennaio scorso a Torino su mandato della Corte Penale Internazionale (Cpi), ma poi rilasciato due giorni dopo e rimpatriato in Libia con un volo di Stato.Sulla vicenda la Procura di Roma – dopo un esposto presentato dall’avvocato Luigi Li Gotti – ha aperto un fascicolo d’inchiesta che vede indagati gli stessiinsieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ha la delega ai Servizi segreti.: iriferiscono alla CameraIn attesa di aggiornamenti: ricostruzioneLo scorso 19 gennaio, direttore dell’Istituto di riforma e riabilitazione della polizia giudiziaria di Tripoli, viene arrestato a Torino dalla Polizia di Stato in esecuzione di un mandato della Corte Penale Internazionale spiccato poche ore prima.