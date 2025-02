Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, le opposizioni: “Informative insoddisfacenti, venga in Aula Meloni”. M5s: “Avanti con ostruzionismo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lein Parlamento dei ministri Nordio e Piantedosi vengono ritenute non sufficienti e letornano a chiedere che sia la premier Giorgia(grande assente tra i banchi del governo) a riferire direttamente a Camera e Senato suldella liberazione del libicoaccusato di torture dalla Corte penale internazionale.“Ledi Nordio e Piantedosi sono state del tutto, hanno dato risposte non esaustive anzi con due linee in contraddizione tra loro: uno ha raccontato chenon poteva essere arrestato e l’altro che siccome era pericoloso doveva essere allontanato dal territorio nazionale. Ma entrambi hanno chiamato in causa la sicurezza nazionale e il ruolo della presidente del Consiglio, per questo ribadiamo la richiesta di un’informativa urgente della premier Giorgia