Ilfoglio.it - Caso Almasri: la diretta di Piantedosi e Nordio dalla Camera

Leggi su Ilfoglio.it

Dopo lo stallo parlamentare, le polemiche e le proteste delle opposizioni, il governo si presenta oggi allaper riferire sul, il comandante della polizia giudiziaria libica, su cui pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale, arrestato e poi rimpatriato. A riferire non ci sarà la premier Giorgia Meloni, come chiedevano le forze di minoranza, ma il ministro degli Interni Matteoe quello della Giustizia, Carlo, entrambi coinvolti nella intricata vicenda. Tra segreti e ragion di stato, opportunità e procedure su cui le opposizioni chiedono chiarezza., prima a Montecitorio e successivamente in Senato, proveranno a spiegare e a ricostruire cosa è accaduto, come e perché si è arrivati alla scarcerazione di. Fatti per cui i due ministri sono indagati, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e alla premier Giorgia Meloni.