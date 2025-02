Quotidiano.net - Caso Almasri, i ministri Nordio e Piantedosi in aula: la linea del governo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 febbraio 2025 – Dopo giorni di polemiche politiche ilapproda oggi ina Montecitorio. Alle 12,15 è prevista l’informativa, prima alla Camera poi alle 15,30 in Senato, deidell'Interno Matteoe della Giustizia Carlo, chiamati a riferire sulla vicenda del comandante libico accusato di crimini contro l'umanità e rilasciato dalle autorità italiane. Il, incalzato dalle opposizioni, proverà a fare chiarezza sulla questione, soprattutto alla luce dell'indagine per favoreggiamento e peculato che vede coinvolti la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e gli stessi. In concomitanza con l'informativa saranno ampliati i tempi di intervento dei gruppi. Ieri, al termine di una convulsa giornata di polemiche politiche, è stata accolta la richiesta della diretta tv.