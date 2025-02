Dayitalianews.com - Caso Almasri, Elly Schlein durissima contro Giorgia Meloni: “Scappa, scappa, presidente del coniglio”

Leggi su Dayitalianews.com

Non accenna minimamente a placarsi l’incendio politico scatenato dal, per il quale sono indagati, Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano. La sinistra è entrata a gamba tesa sulla questione, con attacchi durissimi nei confronti delladel Consiglio assente in aula e degli altri esponenti di Governo.La leader del Pdquando ha preso la parola ha attaccato frontalmente la, che secondo lei ha mandato i suoi amici ministri per parlare a nome. “deldalle sue responsabilità” – ha detto con sprezzante ironia la leader del Pd, chiedendo ancora spiegazioni sul rimpatrio diin Libia, accusato di essere un torturatore, con un volo di Stato.#ha mandato i suoi amici ministri.