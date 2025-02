Iltempo.it - Caso Almasri, Conte: "Meloni scappa dal Parlamento, è viltà istituzionale"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2025 "Oggi c'è la grande assenza della presidente, chedale dai cittadini, un atto di. Lo so che ci sta guardando dietro qualche computer, presidente, e quindi mi rivolgo a lei. Non è venuta qui a parlare di, non si permetta di parlare davanti a qualche scendiletto!". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppenell'Aula della Camera dopo l'informativa sul. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev