Caso Almasri Calenda | Da governo difesa indecorosa ma opposizione ipocrita

L’informativa dei ministri Piantedosi e Nordio su? “La sagra delle ipocrisie. Èl’quando spiega che ha scoperto adesso: io ho fatto parte di governi che hanno lavorato con la Libia, e purtroppo lavorare con la Libia vuol dire anche avere a che fare con questa gentaglia. Ora fanno finta che non c’erano e se c’erano dormivano. Ed èladelche parla di vizi, di date, e di scarcerazioni per motivi di sicurezza”. Così il leader di Azione, Carlo, fuori da Palazzo Madama, in merito aldel generale libico scarcerato e rimpatriato con volo di Stato dopo il suo arresto a Torino. “Cosa emerge? Un’ipocrisia della politica italiana incapace di spiegare la verità, una lesione della dignità dello Stato perché sarebbe stato molto più dignitoso dire che è stato fatto per motivi di sicurezza nazionale che fare questo balletto.