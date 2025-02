Romatoday.it - Casal Monastero, dopo 50 anni di attesa arrivano strade, scuole e fognature

Leggi su Romatoday.it

Arriveranno, fogne e serviziquasi 50di. L'assemblea capitolina ha approvato la delibera per il recupero del nucleo di edilizia ex abusiva "- via Dante da Maiano", nel IV municipio. L’area è situata nel quadrante nord-est di Roma al di fuori del G.R.A.