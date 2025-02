Ilrestodelcarlino.it - Casa di dieci metri quadrati in affitto a Bologna: sparito l'annuncio sul sito immobiliare

, 5 febbraio 2025 – È, in parte, l’della ‘’ diina 500 euro in via del Pratello. L'rimosso daldi annunci Nel pomeriggio di oggi, dopo gli articoli pubblicati online e sulle testate giornalistiche locali, il notodi annunci immobiliari ha eliminato dalle ricerche il ‘piccolo monolocale mansardato’ che si estende su una superficie di ottopiù un piccolo, se non minuscolo, bagno che ha la doccia sopra al lavandino e lo scolo a pavimento. La trovata in piena emergenza abitativa L’ennesima triste e infelice trovata del mercatoche profuma di occasione, per prezzo e posizione, ma che in realtà è una fregatura, che lucra sull’emergenza abitativa sempre più insistente sotto le Due Torri. Se la scomparsa dell’dalla homepage di uno dei principali motori di ricerca per appartamenti e case in città e in Italia fa tirare un sospiro di sollievo, è la scelta dell’agenziache direttamente si occupa del locale a far storcere il naso: sul loro, infatti, è ancora presente tra gli 'ultimi annunci inseriti' la mansarda in zona Felice, dotata di ‘arredo completo ma essenziale’.