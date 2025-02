Laprimapagina.it - Cartelle esattoriali Rottamazione quinques nuova ipotesi: verso la proroga della sanatoria con nuove misure e vantaggi per i contribuenti

Il dibattito sulladellesi intensifica all’internomaggioranza, con Forza Italia e Lega che spingono per accelerare il processoquinquies”. In alternativa, potrebbe arrivare unaquater”. Se il nuovo decreto Milleproroghe non dovesse includere il provvedimento (il Senato ha già bocciato), la Lega è pronta a presentare un disegno di legge ad hoc.Il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, ha espresso cautela riguardo a una, sottolineando l’importanza di una commissione incaricata di analizzare il carico fiscale. La proposta prevede la possibilità di estendere laalleaffidate all’Agenteriscossione fino al 31 dicembre 2023.La, oltre a recuperare i decaduti dallaquater, coinvolgerebbe anche chi è rimasto escluso.