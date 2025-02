Lanazione.it - Carrara, inaugurata la nuova piazzetta San Francesco

, 5 febbraio 2025 - Si chiama ‘Canto d’acqua’ e porta la firma di un artista prestigioso come Yoshin Ogata la grande scultura che da qualche settimana si trova sul vertice delladi fronte alla scalinata della chiesa di Sane all’ingresso del mudaC. L’area pubblica è stata completamente rifatta e riqualificata e, tra alberi, arbusti ed essenze varie è stata posizionata l’opera del maestro giapponese da anni trapiantato all’ombra delle Apuane. Grazie a un investimento da poco più di 300mila euro interamente coperto con fondi comunali, una delle principali porte d’accesso alla città ha ora un aspetto completamente nuovo. Le aiuole sono state rifatte e si è creato così uno spazio interno più gradevole, fruibile e sicuro. La vecchia pavimentazione in mattonelle di cemento è stata sostituita con una una combinazione di pietra arenaria di 'Matraia' alternata a liste decorative in marmo bianco.